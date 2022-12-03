Ніколи такого не було і от знову: під шляхопроводом на Занасипу застрягла вантажівка

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 516

Чергове ДТП без травмованих сталося 2 грудня близько 18.00 під шляхопроводом на вулиці Великій набережній. Про це інформує патрульна поліція міста.

Прибувши на місце виклику, патрульні встановили, що водій вантажівки Scania не виконав вимогу дорожнього знаку 3.18 «Рух транспортних засобів, висота яких перевищує 3,7 м заборонено» та застяг під шляхопроводом.

Стосовно керманича поліцейські склали протокол за ст. 124 КУпАП та вилучили посвідчення водія.

Поліція наголошує водіям — будьте уважні та не ігноруйте дорожні знаки!

Так, для транспортних засобів, висота яких перевищує 3,7 м, об'їзд вказаної ділянки вулиці Великої Набережної здійснюється зі сторони мосту через р. Дніпро по вулицях Миколаївська, Гагаріна, Театральна, Першотравнева та Ярмаркова. У напрямку ж мосту об'їзд здійснюється по вулицях Ярмарковій, Першотравневій та Небесної Сотні.