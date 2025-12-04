100-річна полтавка відновлюється після інсульту: лікарі провели тромбектомію

У Полтаві 100-річна Лідія Подмайстрович розпочала реабілітацію після перенесеного інсульту. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Жінці стало зле вдома, вона втратила свідомість, і її знайшов племінник, який викликав швидку.

«Я стала вмиватися у ванній, мені раптом стало зле — і я впала…А далі нічого не пам’ятаю», — пригадує пані Лідія.

Пацієнтку спочатку доставили до 1-ї міської клінічної лікарні Полтави, де провели обстеження й встановили діагноз — ішемічний інсульт, спричинений тромбом у судині головного мозку.

Для порятунку життя медики прийняли рішення про термінову тромбектомію. Пані Лідію транспортували до Полтавської обласної клінічної лікарні ім. Скліфосовського, де нейрохірурги успішно видалили тромб і відновили кровотік. Стан пацієнтки стабілізували в інсультному відділенні.

Нині з жінкою працює мультидисциплінарна команда Центру реабілітаційної медицини. За словами фізичного терапевта Романа Литвинова, вона вже робить перші кроки у вертикалізації та поступово відновлює здатність до самообслуговування.

У МОЗ нагадують, що розвиток системи реабілітаційної допомоги є частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, яка реалізується до 2030 року.

