Здоров'я, Полтавщина

100-річна полтавка відновлюється після інсульту: лікарі провели тромбектомію

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 249

 Жінці видалили тромб і відновили кровотік

У Полтаві 100-річна Лідія Подмайстрович розпочала реабілітацію після перенесеного інсульту. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Жінці стало зле вдома, вона втратила свідомість, і її знайшов племінник, який викликав швидку.

«Я стала вмиватися у ванній, мені раптом стало зле — і я впала…А далі нічого не пам’ятаю», — пригадує пані Лідія.

Пацієнтку спочатку доставили до 1-ї міської клінічної лікарні Полтави, де провели обстеження й встановили діагноз — ішемічний інсульт, спричинений тромбом у судині головного мозку.

Для порятунку життя медики прийняли рішення про термінову тромбектомію. Пані Лідію транспортували до Полтавської обласної клінічної лікарні ім. Скліфосовського, де нейрохірурги успішно видалили тромб і відновили кровотік. Стан пацієнтки стабілізували в інсультному відділенні.

Нині з жінкою працює мультидисциплінарна команда Центру реабілітаційної медицини. За словами фізичного терапевта Романа Литвинова, вона вже робить перші кроки у вертикалізації та поступово відновлює здатність до самообслуговування.

У МОЗ нагадують, що розвиток системи реабілітаційної допомоги є частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, яка реалізується до 2030 року.

Нагадаємо, торік у «Кременчуцького Телеграфа» вийшов цикл відео про інсульти. Перший випуск з Сергієм Миргородським, лікарем вищої категорії виїзної бригади Кременчуцької міської станції швидкої медичної допомоги, про методи профілактики, симптоми інсульту та дії медиків «швидкої» можете подивитись ТУТ.

Ще одне відео за участі керівника Кременчуцького шпиталю для ветеранів війни Миколи Литвиненка можна переглянути ТУТ. Лікар не лише стикається з випадками інсультів у своїй медичній практиці, а й сам переніс інсульт.

На Полтавщині лікарі врятували 8-річного хлопчика, у якого вночі стався інсульт
Запобігання інсультів: стрим «Кременчуцького Телеграфа» з лікарем «швидкої» Сергієм Миргородським
Пережив інсульт: керівник Кременчуцького шпиталю Микола Литвиненко — гість прямої трансляції «Телеграфа»
Що буде, якщо людина перенесе інсульт на ногах і вчасно не звернеться за медичною допомогою
Відновлення після інсультів: стрим «Кременчуцького Телеграфа» з лікарями-реабілітологами

Автор: Руслана Горгола
Теги: інсульт Довгожителі
