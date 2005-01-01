Кременчук отримав додатково 22,5 млн грн на реконструкцію трьох будівель

Кошти з Держбюджету виділені на реконструкцію будівлі під Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також на реконструкцію двох нежитлових приміщень під квартири
Сьогодні, 19 березня, бюджетна депутатська комісія Кременчуцької міськради погодила проєкт рішення виконкому про внесення змін до показників місцевого бюджету. Так, до бюджету Кременчука додатково надійде 22,5 млн грн з Держбюджету в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Як пояснила Тетяна Тетьоркіна, заступник начальника міського фінансового управління, кошти призначені на три об’єкта. Два із них - це комунальні приміщення на перших поверхах, які не використовуються. За проєктом, їх переобладнають під квартири. Раніше міський голова заявляв, що ці квартири можна буде виділити переселенцям.
Засідання бюджетної комісії в умовах карантинних заходів проходило з мінімумом присутніх, без ЗМІ та чиновників-доповідачів: вони виходили на онлайн-зв’язок, і це транслювалося на екрані.