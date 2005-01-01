Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів отримає на реконструкцію три мільйони гривень

Сегодня, 15:32 Просмотров: 181

3,4 мільйони гривень виділять з міського бюджету Кременчука на реконструкцію будівель стаціонару та госпблоку «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5.





Відповідне рішення підтримали депутати на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.



Зазначимо, що цей проєкт реконструкції знаходиться на розгляді Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) для виділення коштів з державного бюджету.





Напередодні міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні президії зазначив:





- Місту дають 22 млн грн в рамках надзвичайної програми відбудови України. І нам треба в бюджеті показати, що ми готові співфінансувати цей проєкт в розмірі 3 млн 400 тис грн заплативши НДС.