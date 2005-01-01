Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів отримає на реконструкцію три мільйони гривень

Реконструкція відбудеться на умовах співфінансування
3,4 мільйони гривень виділять з міського бюджету Кременчука на реконструкцію будівель стаціонару та госпблоку «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5.
Відповідне рішення підтримали депутати на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.
Зазначимо, що цей проєкт реконструкції знаходиться на розгляді Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) для виділення коштів з державного бюджету.
Напередодні міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні президії зазначив: