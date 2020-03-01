Коронавірусне: в Україні можуть закрити школи, садочки, кінотеатри та торгові центри

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Про це повідомив під час пресконференції заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко

Через коронавірус в Україні можуть закрити школи, садочки, кінотеатри та торгово-розважальні центри. Про це 4 березня під час пресконференції щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.





Але він наголосив, що такі заходи введуть лише у тому разі, якщо коронавірус почне поширюватися всередині країни, а не буде завезений з-за кордону, як у випадку у Чернівцях.





- Якщо зафіксований навіть один випадок передачі всередині країни – випадок, який не буде пов’язаний з подорожжю з країни, де зафіксований випадок коронавірусної інфекції – ми одразу будемо рекомендувати органам місцевого самоврядування на тій території, де буде зафіксовано цей випадок, вводити обмежувальні протиепідемічні заходи – закривати школи, дитячі садочки, музеї, кінотеатри, торгово-розважальні центри, - заявив він.



