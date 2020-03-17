У Полтаві можуть оштрафувати трьох водіїв, які перевозили понад 10 пасажирів

Сегодня, 14:23 Просмотров: 738

На порушників склали протоколи, які має розглянути суд

Правоохоронці виявили трьох порушників у Полтаві, які перевозили понаднормову кількість пасажирів. Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, що таке порушення підпадає під ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.





На водіїв склали протоколи, які будуть скеровані до суду для ухвалення рішення щодо притягнення осіб до юридичної відповідальності.





Нагадаймо, Кабмін заборонив перевозити міським маршруткам та тролейбусам понад 10 пасажирів. 17 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила ряд змін, які запроваджують штрафу за порушення правил карантину.





Фінансове покарання для громадян складає від 17 тисяч до 34 тисяч грн, а для посадових осіб – від 34 тисяч до 170 тисяч грн.





Як повідомили у патрульній поліції Кременчука, у нашому місті на водіїв таких протоколів ще не складали.