Наркорекет: на Полтавщині затримали чоловіка, який забирав у хворого метадон

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18 березня поліція затримала 33-річного миргородця, який систематично вимагав та привласнював наркотичний лікарський препарат у 51-річного пацієнта замісної терапії. Як інформує відділ комунікації поліції Полтавщини, чоловіка затримали під час чергової спроби силою відібрати «Метадон».









Під час особистого огляду у зловмисника вилучили блістер з пігулками наркотичного препарату. Відомо, що у минулому молодик відбував покарання за насильницький злочин і крадіжки.





Поліція розслідує злочин за ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України – привласнення, вимагання наркотичних засобів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.