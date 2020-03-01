Происшествия, Полтавщина

Наркорекет: на Полтавщині затримали чоловіка, який забирав у хворого метадон

Сегодня, 14:05 Просмотров: 590

 

Забирали нарковмісний препарат у 51-річного чоловіка, який отримував підтримуючу терапію 

18 березня поліція затримала 33-річного миргородця, який систематично вимагав та привласнював наркотичний лікарський препарат у 51-річного пацієнта замісної терапії. Як інформує відділ комунікації поліції Полтавщини, чоловіка затримали під час чергової спроби силою відібрати «Метадон».


 


Під час особистого огляду у зловмисника вилучили блістер з пігулками наркотичного препарату. Відомо, що у минулому молодик відбував покарання за насильницький злочин і крадіжки.


Поліція розслідує злочин за ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України – привласнення, вимагання наркотичних засобів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

5
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: метадон
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх