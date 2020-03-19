Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У мерії спростовують чутки, що від завтра у Кременчуці перестане ходити транспорт

Сегодня, 13:42 Просмотров: 1 803 Комментариев: 6

Розпоряджень про припинення роботу транспорту у виконкомі не видавали

До редакції «Телеграфа» зателефонував читач, який розповів: на роботі їх попередили, що завтра маршрутки й тролейбуси не вийдуть на рейси, і така інформація шириться містом.


Директор КТУ Олександр Вертюх запевнив ТЪ, що ніяких розпоряджень про припинення роботи він не отримував – тролейбуси та комунальні автобуси вийдуть на маршрути. Возитимуть, як і  сьогодні, по 10 пасажирів у салоні.


Ми попросили Руслана Івашину, начальника відділу транспорту виконкому, підтвердити або спростувати інформацію про припинення роботи транспорту в місті.


- Вперше від вас чую. Такої інформації в мене нема, - заявив Руслан Івашина.


Водночас, варто зазначити, приватні перевізники самі не виходять на рейси у зв’язку із введеними обмеженнями щодо кількості пасажирів у салоні. Таку картину ми спостерігали за допомогою онлайн-сервісів.  


Коронатранспорт в Кременчуге: троллейбусы и маршрутки едут мимо, но без «консерв» не обошлось

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус карантин транспорт тролейбус маршрутка

Комментарии: 6

6
Чувааак:
Сегодня, 13:46

Якщо немає тої кількості маршруток - то чому з перевізниками не розірвані договори?


+10
214
stronzo:
Сегодня, 14:20

Телеграф, поговорите анонимно с экипажами скорой помощи, особенно на счет предметов индивидуальной защиты... будете в шоке


+5
2 317
Dmitriys:
Сегодня, 14:49

На самом деле у кого не будет маски того не пустят в троллейбус.


0
84
revix:
Сегодня, 14:51

Ничего, когда заразятся тысячи, тогда все остановят. Вот пример Парижа ***


-1
10
Александр скотаренко:
Сегодня, 15:22

Как всегда, люди сами пускают слухи и начинают в это верить! 

Главное, что в мерии дали ответ.


0
1
ufok:
Сегодня, 15:30

Дуже цікаво.

А що робити мешканцям навколишніх сіл? Переважно всі вони працюють в установах міста, а сполучення з Кременчуком від сьогодні припинено повністю.


+3
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