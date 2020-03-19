У мерії спростовують чутки, що від завтра у Кременчуці перестане ходити транспорт

Сегодня, 13:42 Просмотров: 1 803 Комментариев: 6

Розпоряджень про припинення роботу транспорту у виконкомі не видавали

До редакції «Телеграфа» зателефонував читач, який розповів: на роботі їх попередили, що завтра маршрутки й тролейбуси не вийдуть на рейси, і така інформація шириться містом.





Директор КТУ Олександр Вертюх запевнив ТЪ, що ніяких розпоряджень про припинення роботи він не отримував – тролейбуси та комунальні автобуси вийдуть на маршрути. Возитимуть, як і сьогодні, по 10 пасажирів у салоні.





Ми попросили Руслана Івашину, начальника відділу транспорту виконкому, підтвердити або спростувати інформацію про припинення роботи транспорту в місті.





- Вперше від вас чую. Такої інформації в мене нема, - заявив Руслан Івашина.





Водночас, варто зазначити, приватні перевізники самі не виходять на рейси у зв’язку із введеними обмеженнями щодо кількості пасажирів у салоні. Таку картину ми спостерігали за допомогою онлайн-сервісів.



