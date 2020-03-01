«Температуру щодня міряють, але тести на коронавірус ще ніхто не проходив»: Роман Безус
Сегодня, 13:33Просмотров: 1 203
Кременчуцький футболіст розповів як живе за кордоном та яка ситуація в Бельгії через коронавірус
Футболіст з Кременчука Роман Безус розповів про ситуацію у Бельгії після оголошення пандемії коронавірусу. Півзахисник «Гента» поділився, що температуру вимірюють та тренуються групами.
- Температуру щодня міряють на вході, але тести на коронавірус ще ніхто не складав. Хочуть зробити сніданки окремими, аби не було багато людей… Групами тренуватись – хтозна яке рішення ухвалять, - розповів Роман Безус.