«Температуру щодня міряють, але тести на коронавірус ще ніхто не проходив»: Роман Безус

Сегодня, 13:33 Просмотров: 1 203

Кременчуцький футболіст розповів як живе за кордоном та яка ситуація в Бельгії через коронавірус

Футболіст з Кременчука Роман Безус розповів про ситуацію у Бельгії після оголошення пандемії коронавірусу. Півзахисник «Гента» поділився, що температуру вимірюють та тренуються групами.





- Температуру щодня міряють на вході, але тести на коронавірус ще ніхто не складав. Хочуть зробити сніданки окремими, аби не було багато людей… Групами тренуватись – хтозна яке рішення ухвалять, - розповів Роман Безус.



