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«Температуру щодня міряють, але тести на коронавірус ще ніхто не проходив»: Роман Безус

Сегодня, 13:33 Просмотров: 1 203

 

Кременчуцький футболіст розповів як живе за кордоном та яка ситуація в Бельгії через коронавірус

Футболіст з Кременчука Роман Безус розповів про ситуацію у Бельгії після оголошення пандемії коронавірусу. Півзахисник «Гента» поділився, що температуру вимірюють та тренуються групами. 


- Температуру щодня міряють на вході, але тести на коронавірус ще ніхто не складав. Хочуть зробити сніданки окремими, аби не було багато людей… Групами тренуватись – хтозна яке рішення ухвалять, - розповів Роман Безус.


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Автор: Альона Душенко Источник видео: Профутбол
Теги: футбол Роман Безус Безус коронавирус коронавірус
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