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Коронавірусне: тим, хто самоізолюється, виплачуватимуть 50% від середньої зарплати

Сегодня, 13:02 Просмотров: 2 898 Комментариев: 3

 

Як і під час хвороби, людям, які перебувають на самоізоляції під медичним наглядом, відкриватимуть листки непрацездатності

У зв'язку з коронавірусом в Україні розширили перелік страхових випадків, за якими здійснює виплати Фондом соціального страхування України. Відповідні зміни передбачені Законом № №3220 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)». Це той закон, який передбачив і підтримку бізнесу.


Відповідно до внесених змін, тепер право на компенсацію втраченого заробітку від Фонду мають не лише ті, хто лікується, а й громадяни, які перебувають на самоізоляції під медичним наглядом. Про це повідомляє офіційний портал Фонду.


Як пояснила директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Дума, допомога від Фонду за цим страховим випадком складе 50% від середньої заробітної плати застрахованої особи незалежно від тривалості страхового стажу. Ця допомога фінансуватиметься, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п'ять днів оплачуються за рахунок коштів роботодавця).


Фонд здійснюватиме виплати на підставі виданого застрахованій особі листка непрацездатності. Тобто тим, хто перебуває на самоізоляції, медики також відкриватимуть лікарняні.


Олена Дума також повідомила, що запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності перебуває на фінальному етапі. І незабаром на українців чекає впровадження електронних лікарняних, що дозволить мінімізувати контакти пацієнтів


«Процедура отримання лікарняних буде спрощена і стане прозорою», – каже вона.


Кому потрібна самоізоляція

Самоізоляція, відповідно до рекомендацій МОЗ, потрібна у таких випадках:

  • якщо ви чекаєте результатів тесту на коронавірус Сovid-19;
  • якщо ви близько контактували з людьми, які захворіли на Covid-19;
  • якщо ви нещодавно повернулися із провінції Хубей Китайської Народної Республіки, Ірану, Північної Кореї, з Італії або з інших країн, де зафіксували багато випадків захворювань на Covid-19 – навіть якщо у вас відсутні симптоми.
6
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус самоізоляція лікарняний

Комментарии: 3

84
revix:
Сегодня, 13:28

Вот это правильно


+4
732
antikola:
Сегодня, 13:36

платили бы 100% все бы дома сидели-арифметика простая. Для чего люди платят государству налоги? не для того ли в том числе, когда наступает такая ситуация, когда народ нуждается в помощи?


+5
84
revix:
Сегодня, 15:00

По всему миру врачи принимают участие в челлендже в соцсетях, чтобы призвать людей оставаться дома в связи с эпидемией коронавируса.


+1
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