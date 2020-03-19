Происшествия

У Кременчуці з'явився новий рекордсмен з перевищення швидкості – «валив» на Honda Accord

Сегодня, 12:15 Просмотров: 2 216 Комментариев: 7

 

Водій «летів» проспектом Лесі України зі швидкістю 129 кілометрів на годину 

Сьогодні вранці, 19 березня, на проспекті Лесі Українки патрульні поліцейські виявили водій за кермом автомобіля Honda Accord, який їхав зі швидкістю 129 км/год. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


Інспектори патрульної поліції негайно зупинили транспортний засіб та винесли адміністративну постанову за перевищення швидкості на 79 км/год. Штраф - 510 гривень.


Патрульна поліція нагадує, що згідно зі ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км/год становить 255 грн, більше ніж на 50 км/год - 510 грн.


Попередній зафіксований «рекорд» швидкості був встановлений поліцією на проспекті Свободи – водій розігнав свій Audi A6 до 120 км/год.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: скорость TruCAM рекорд

Комментарии: 7

156
Автолюбитель:
Сегодня, 12:29

Ну ехал себе человек, это же проспект в 3 полосы в одну сторону и чуть ли не мини парком из разделительной полосы.


-19
190
ksenaksenia:
Сегодня, 12:36

они там каждый день так ездят. на ковалева нужно только лежачие и патруль


0
774
AMD:
Сегодня, 12:42

Раньше по ночам хрусты летали по улицам, теперь им на всех плевать. Эти ублюдки среди дня, километров до 200 разгоняются по центру города.

Полиция осознанно их покрывает ? Или сам Борзенко на досуге прячется под шлемом ?


+9
823
jondin:
Сегодня, 12:49

Цитата: AMD

Раньше по ночам хрусты летали по улицам, теперь им на всех плевать. Эти ублюдки среди дня, километров до 200 разгоняются по центру города.

Полиция осознанно их покрывает ? Или сам Борзенко на досуге прячется под шлемом ?

да они же дебилы , за ними погонишься, он врепается с леталом, копов посадят. 


+9
169
кренделёк:
Сегодня, 13:00

Цитата: AMD

 Эти ублюдки среди дня, километров до 200 разгоняются по центру города.

 

чем больше хрустов-гонщиков - тем их меньше!

 

только бы другие люди не страдали от них, лучше столбы и другое неживое

 

а копам кстати запрещено за ними гоняться согласно инструкции


+6
732
antikola:
Сегодня, 13:20

Цитата: кренделёк
запрещено за ними гоняться согласно инструкции
можно почитать инструкцию? а их отслеживать и штрафовать тоже инструкция мешает?


+2
1 371
ankrem:
Сегодня, 15:14

Цитата: ksenaksenia

они там каждый день так ездят. на ковалева нужно только лежачие и патруль

Не думал что дорога для машин ?

Может пешеходам другой вариант перехода надо ? Подземный, наземные,.... 


-2
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