У Кременчуці з'явився новий рекордсмен з перевищення швидкості – «валив» на Honda Accord

Сьогодні вранці, 19 березня, на проспекті Лесі Українки патрульні поліцейські виявили водій за кермом автомобіля Honda Accord, який їхав зі швидкістю 129 км/год. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.
Інспектори патрульної поліції негайно зупинили транспортний засіб та винесли адміністративну постанову за перевищення швидкості на 79 км/год. Штраф - 510 гривень.
Патрульна поліція нагадує, що згідно зі ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км/год становить 255 грн, більше ніж на 50 км/год - 510 грн.
Попередній зафіксований «рекорд» швидкості був встановлений поліцією на проспекті Свободи – водій розігнав свій Audi A6 до 120 км/год.