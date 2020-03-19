У Кременчуці з'явився новий рекордсмен з перевищення швидкості – «валив» на Honda Accord

Сегодня, 12:15 Просмотров: 2 216 Комментариев: 7

Водій «летів» проспектом Лесі України зі швидкістю 129 кілометрів на годину

Сьогодні вранці, 19 березня, на проспекті Лесі Українки патрульні поліцейські виявили водій за кермом автомобіля Honda Accord, який їхав зі швидкістю 129 км/год. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





Інспектори патрульної поліції негайно зупинили транспортний засіб та винесли адміністративну постанову за перевищення швидкості на 79 км/год. Штраф - 510 гривень.





Патрульна поліція нагадує, що згідно зі ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км/год становить 255 грн, більше ніж на 50 км/год - 510 грн.





Попередній зафіксований «рекорд» швидкості був встановлений поліцією на проспекті Свободи – водій розігнав свій Audi A6 до 120 км/год.