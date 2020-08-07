Слон, кохання та пожежа на дачі: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Фредерік Бегбедер «Кохання живе три роки»
Відома теорія переконує: кохання залежить від рівня дофаміну. Не виробляється дофамін – прощавай, закоханість. Марк Марроньє, на жаль, переконався в цьому на власному досвіді: щойно минули перші три роки його шлюбу, як дружина йому набридла, а героя затягнув вир нової пристрасті. Але час невпинно біжить, і до критичного трирічного строку лишається всього тиждень.
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Дірк Гузманн «Слон для Карла Великого»
Дивовижний подарунок приготував східний правитель Карлу Великому – слона. Вірний посланець Ісаак береться доправити його. Але, прибувши до Павії, дізнається, що імператора там вже немає, а онукові правителя загрожує смерть. Ісаак рятує дитину та бере з собою на пошуки Карла. Та й вороги не відступаються…
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Кеті Райх «Смерть дня»
Пожежа в маленькому дачному будиночку забрала життя чоловіка, жінки та їх дітей. Що це? Збіг обставин, нещасний випадок? Це одна з версій поліції. Однак патологоанатом Темпе Бреннан, яка проводить експертизу, розуміє:нещасного випадку не було. Було холоднокровне вбивство. Лікар Бреннан починає своє розслідування – і ще не знає, що ця справа може коштувати їй життя.