Слон, кохання та пожежа на дачі: що почитати кременчужанам

Відома теорія переконує: кохання залежить від рівня дофаміну. Не виробляється дофамін – прощавай, закоханість. Марк Марроньє, на жаль, переконався в цьому на власному досвіді: щойно минули перші три роки його шлюбу, як дружина йому набридла, а героя затягнув вир нової пристрасті. Але час невпинно біжить, і до критичного трирічного строку лишається всього тиждень.

Дивовижний подарунок приготував східний правитель Карлу Великому – слона. Вірний посланець Ісаак береться доправити його. Але, прибувши до Павії, дізнається, що імператора там вже немає, а онукові правителя загрожує смерть. Ісаак рятує дитину та бере з собою на пошуки Карла. Та й вороги не відступаються…