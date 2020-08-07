Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Кременчук, Культура, Кременчуг

Слон, кохання та пожежа на дачі: що почитати кременчужанам

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 144

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок

 

 

Фредерік Бегбедер «Кохання живе три роки»

Відома теорія переконує: кохання залежить від рівня дофаміну. Не виробляється дофамін – прощавай, закоханість. Марк Марроньє, на жаль, переконався в цьому на власному досвіді: щойно минули перші три роки його шлюбу, як дружина йому набридла, а героя затягнув вир нової пристрасті. Але час невпинно біжить, і до критичного трирічного строку лишається всього тиждень.

Дірк Гузманн «Слон для Карла Великого»

Дивовижний подарунок приготував східний правитель Карлу Великому – слона. Вірний посланець Ісаак береться доправити його. Але, прибувши до Павії, дізнається, що імператора там вже немає, а онукові правителя загрожує смерть. Ісаак рятує дитину та бере з собою на пошуки Карла. Та й вороги не відступаються…

  
 

Кеті Райх «Смерть дня»

Пожежа в маленькому дачному будиночку забрала життя чоловіка, жінки та їх дітей. Що це? Збіг обставин, нещасний випадок? Це одна з версій поліції. Однак патологоанатом Темпе Бреннан, яка проводить експертизу, розуміє:нещасного випадку не було. Було холоднокровне вбивство. Лікар Бреннан починає своє розслідування – і ще не знає, що ця справа може коштувати їй життя.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: книги библиотека
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх