Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Новий антирекорд в Україні: майже півтори тисячі нових випадків COVID-19 додалося за добу

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 490

 

+2 на Полтавщині

В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд з кількості нових хворих за добу. Станом на ранок 8 серпня 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. Про це інформує МОЗ України.


Загалом проведено 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2955 випадків;
  • Волинська область — 4226 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1525 випадків;
  • Донецька область — 965 випадків;
  • Житомирська область — 2101 випадок;
  • Закарпатська область — 5697 випадків;
  • Запорізька область — 919 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5552 випадки;
  • Кіровоградська область — 718 випадків;
  • м. Київ — 9378 випадків;
  • Київська область — 4128 випадків;
  • Львівська область — 10 726 випадків;
  • Луганська область — 152 випадки;
  • Миколаївська область — 696 випадків;
  • Одеська область — 4069 випадків;
  • Полтавська область — 491 випадок (+2);
  • Рівненська область — 6747 випадків;
  • Сумська область — 653 випадки;
  • Тернопільська область — 3257 випадків;
  • Харківська область — 4661 випадок;
  • Херсонська область — 259 випадків;
  • Хмельницька область — 1323 випадки;
  • Чернівецька область — 6565 випадків;
  • Черкаська область — 996 випадків;
  • Чернігівська область — 991 випадок.
У Кременчуці коронавірус виявили у молодого чоловіка
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
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