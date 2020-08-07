Новий антирекорд в Україні: майже півтори тисячі нових випадків COVID-19 додалося за добу

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 490

В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд з кількості нових хворих за добу. Станом на ранок 8 серпня 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. Про це інформує МОЗ України.





Загалом проведено 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена: