Новий антирекорд в Україні: майже півтори тисячі нових випадків COVID-19 додалося за добу

В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд з кількості нових хворих за добу. Станом на ранок 8 серпня 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. Про це інформує МОЗ України.
Загалом проведено 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2955 випадків;
- Волинська область — 4226 випадків;
- Дніпропетровська область — 1525 випадків;
- Донецька область — 965 випадків;
- Житомирська область — 2101 випадок;
- Закарпатська область — 5697 випадків;
- Запорізька область — 919 випадків;
- Івано-Франківська область — 5552 випадки;
- Кіровоградська область — 718 випадків;
- м. Київ — 9378 випадків;
- Київська область — 4128 випадків;
- Львівська область — 10 726 випадків;
- Луганська область — 152 випадки;
- Миколаївська область — 696 випадків;
- Одеська область — 4069 випадків;
- Полтавська область — 491 випадок (+2);
- Рівненська область — 6747 випадків;
- Сумська область — 653 випадки;
- Тернопільська область — 3257 випадків;
- Харківська область — 4661 випадок;
- Херсонська область — 259 випадків;
- Хмельницька область — 1323 випадки;
- Чернівецька область — 6565 випадків;
- Черкаська область — 996 випадків;
- Чернігівська область — 991 випадок.