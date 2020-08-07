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Водій вантажівки отримав від кременчуцьких копів «нетверезий» протокол

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 692

 

Рівень сп'яніння у 13 разів перевищував норму

7 серпня на лінію «102» надійшов виклик про порушення правил дорожнього руху. Заявник повідомив, що водій вантажного автомобіля Volkswagen ймовірно нетверезий, - інформує патрульна поліція Кременчука.


Патрульні зупинили вказану автівку, щоб перевірити зазначену інформацію. Під час спілкування у водія помітили характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на алкотестері показала результат в 2,60 проміле алкоголю (норма - 0,2).


Від патрульних 61-річний водій отримав адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп'яніння)КУпАП.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель вантажівка
компанія «Інтера Люкс»
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