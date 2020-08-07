Водій вантажівки отримав від кременчуцьких копів «нетверезий» протокол

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7 серпня на лінію «102» надійшов виклик про порушення правил дорожнього руху. Заявник повідомив, що водій вантажного автомобіля Volkswagen ймовірно нетверезий, - інформує патрульна поліція Кременчука.





Патрульні зупинили вказану автівку, щоб перевірити зазначену інформацію. Під час спілкування у водія помітили характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на алкотестері показала результат в 2,60 проміле алкоголю (норма - 0,2).





Від патрульних 61-річний водій отримав адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп'яніння)КУпАП.



