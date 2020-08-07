У сусідній області затримали банду, яка «вибивала» з людей уявні борги

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У Кіровоградській області правоохоронці припинили протиправні дії осіб, які вимагали з місцевих мешканців вигаданий борг та скоїли на одного з потерпілих розбійний напад. Жителі Кіровоградської та Полтавської областей вимагали від громадян декілька сотень тисяч доларів, а у випадку відмови від сплати «боргу» – погрожували фізичною розправою або пошкодженням чи знищенням майна. Про це повідомили у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Кіровоградської області.





Під час зустрічі з одним із потерпілих фігуранти напали на нього та завдали тілесних ушкоджень. У результаті двом особам повідомили підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.





Крім того, в іншого фігуранта справи під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили дві бойові гранати типу РГД-5. Громадянина затримали та повідомили про підозру.





Загалом у фігурантів виявили предмети, зовні схожі на набої, пістолети, сигнальні ракети, гранати та ножі.





Розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває.