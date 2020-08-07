Через вибух у Бейруті мають перевірити, як зберігають аміачну селітру в Україні

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 0

Про результати перевірки мають поінформувати Кабмін до 15 вересня цього року

Через вибух, що стався 4 серпня в морському порту столиці Ліванської Республіки Бейруті, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив перевірити на безпечність зберігання суб’єктами господарювання аміачної селітри.





«Провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких матеріальних добрив», — повідомив Шмигаль на сайті Уряду.





Про результати перевірки мають поінформувати Кабмін до 15 вересня цього року.





Нагадаймо, за попередньою інформацією у порту Бейрута вибухнув вантаж аміачної селітри – вибухонебезпечного компонента добрива, який роками зберігався в небезпечних умовах. Вибух забрав життя 137 людей, щонайменше 5 тисяч осіб були поранені.