Через вибух у Бейруті мають перевірити, як зберігають аміачну селітру в Україні

Про результати перевірки мають поінформувати Кабмін до 15 вересня цього року
Через вибух, що стався 4 серпня в морському порту столиці Ліванської Республіки Бейруті, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив перевірити на безпечність зберігання суб’єктами господарювання аміачної селітри.
Про результати перевірки мають поінформувати Кабмін до 15 вересня цього року.
Нагадаймо, за попередньою інформацією у порту Бейрута вибухнув вантаж аміачної селітри – вибухонебезпечного компонента добрива, який роками зберігався в небезпечних умовах. Вибух забрав життя 137 людей, щонайменше 5 тисяч осіб були поранені.