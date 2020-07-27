«Чемпіон лише один»: кременчуцький боксер нацгвардієць Всеволод Сліпченко вийде знову на ринг

8 серпня у Києві відбудеться вечір боксу промоутерської компанії Top Boxing Generation. Відстоювати звання кращого в Україні будуть боксери середньої вагової категорії. Серед списку є кременчужанин Всеволод Сліпченко, який нещодавно переміг у Харкові. Нацгвардієць після трирічної перерви під керівництвом тренера Андрія Агеєва з СК «Легіон» ефектно повернувся на ринг.
Список боксерів:
В рамках турнірної сітки «Чемпіон тільки один» заплановано 7 поєдинків - чвертьфінали, півфінали та фінал. Переможець стає Чемпіоном України у середній ваговій категорії серед професіоналів. Крім того, пройдуть рейтингові поєдинки українських боксерів.