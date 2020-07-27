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Кременчук, Спорт, Афіша

«Чемпіон лише один»: кременчуцький боксер нацгвардієць Всеволод Сліпченко вийде знову на ринг

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 347

 

Бій відбудеться у Києві

8 серпня у Києві відбудеться вечір боксу промоутерської компанії Top Boxing Generation. Відстоювати звання кращого в Україні будуть боксери середньої вагової категорії. Серед списку є кременчужанин Всеволод Сліпченко, який нещодавно переміг у Харкові. Нацгвардієць після трирічної перерви під керівництвом тренера Андрія Агеєва з СК «Легіон» ефектно повернувся на ринг. 


Ефектно на ринг повернувся боксер-нацгвардієць Всеволод Сліпченко


Список боксерів:

  • Богдан Соболь 6-0-0, Київ
  • Максим Дроботенко 1-0-1 Миргород
  • Бовар Ханаков професійний дебют, Маріуполь
  • Всеволод Сліпченко 1-0-0 Кременчук
  • Максим Онищенко 5-12-0, 4 КО, Харків
  • Олександр Рубчев 5-6-1, 2 КО, Синельникове
  • Арсеній Цатурян 0-1-1, Краматорськ
  • Дмитро Богданов 4-2-0, 3 КО, Харків


В рамках турнірної сітки «Чемпіон тільки один» заплановано 7 поєдинків - чвертьфінали, півфінали та фінал. Переможець стає Чемпіоном України у середній ваговій категорії серед професіоналів. Крім того, пройдуть рейтингові поєдинки українських боксерів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Всеволод Сліпченко

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