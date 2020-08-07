Вирок отримав кременчужанин, який орендував будівельні вишки та продав їх

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Крім цього випадку, чоловік засвітився у крадіжці грошей з каси «Нафтохіміку» та зберіганні наркотиків

31 липня Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок неодноразово судимому чоловіку. Його визнали винним у порушенні ряду кримінальних статей. Мова йде про ч.3 ст. 185 (Крадіжка), ч.2 ст.190 (Шахрайство) та ч. 1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).





Обвинувачений провернув аферу на початку березня цього року. На сайті оголошень «OLX» чоловік знайшов об'яву, в якій пропонували орендувати «Вишку-туру уклінно-хомутову ВМ 10 будівельну». 7 березня засуджений поїхав на зустріч, щоб «орендувати» вишки на 5 днів. З потерпілою зустрівся на території складського приміщення, розташованого біля офісного приміщення «Прорабская» за адресою вул. Залізнична, 65. У результаті чоловік взяв дві вишки, заплативши тисячу гривень. Вишки завантажив в машину ГАЗ 330202-СПГ та поїхав з місця події.





Ілюстративне фото. Джерело - ibud.ua





Через 5 діб чоловік не повернув орендоване обладнання, а продав його їх невідомій особі. Потерпілій завдав матеріального збитку на загальну суму 20 861,82 грн.





На початку червня обвинувачений підібрав у бур'яні біля школи №26 паперовий згорток з метадоном. 16 червня поблизу під'їзду №1 будинку №34 на вулиці Володимира Великого патрульні виявили у чоловіка паперовий згорток із речовиною білого кольору масою 0,096 грамів.





Джерело - патрульна поліція Кременчука





16 липня чоловік пішов на крадіжку. Він перебував з 14.00 по 16.00 у Палаці культури «Нафтохімік» біля каси з продажу квитків до кінотеатру. Обвинувачений проник до приміщення каси та викрав 8142,8 гривні.





Свою вину у скоєні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю.





Суд призначив за сукупністю кримінальних правопорушень покарання у виді 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 2 роки. Крім того, суд задовольнив цивільний позов, тому чоловік має відшкодувати викрадені 8142 грн.





Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку. З текстом вироку можна ознайомитися тут.