Скільки мисливців на Полтавщині через аліментні борги не відкрили сезон полювання

Сьогодні, 07:56 Переглядів: 520

На Полтавщині більше 5 тисяч мисливців не відкрили для себе сезон через борги по аліментах.





«Батьки, що дозволяють собі нехтувати дитячим добробутом, неодмінно потрапляють до списку громадян, перелік прав яких обмежується постановами державних виконавців. Так, на початку серпня 2020 року не візьмуть до рук зброї та не відкриють для себе сезон полювання понад 13 тисяч осіб, зокрема на Полтавщині – більше 5,5 тисяч, на Сумщині – понад 3 тисячі та 4 тисячі мисливців на Чернігівщині», – зазначила Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).





Тож неплатники, які хочуть приділити якомога більше часу популярному хобі, мають не зволікати та розпочати погашення своїх заборгованостей.