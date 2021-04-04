У центрі Кременчука дуже п'яний водій влаштував ДТП та втік з місця пригоди

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 788

Чоловіка знайшли й склали на нього протокол

Патрульні склали три протоколи на нетверезого водія, що вчинив ДТП та зник з місця події. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, повідомлення про ДТП на вулиці Небесної Сотні охоронці порядку отримали вчора, 3 квітня, близько 10-ї години ранку.



Заявник розповів, що автомобіль ВАЗ 21099 здійснив зіткнення з його транспортним засобом та залишив місце події.



Через деякий час патрульні встановили місце знаходження вказаного транспортного засобу з ймовірним порушником.



Під час спілкування з 49-річним керманичем, що поїхав з місця ДТП, інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер Драгер показав результат - 2,79 ‰, що майже у 14 разів перевищує допустиму норму.



Охоронці порядку склали на водія адміністративні матеріали: