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У центрі Кременчука дуже п'яний водій влаштував ДТП та втік з місця пригоди

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 788

 

Чоловіка знайшли й склали на нього протокол

Патрульні склали три протоколи на нетверезого водія, що вчинив ДТП та зник з місця події. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, повідомлення про ДТП на вулиці Небесної Сотні охоронці порядку отримали вчора, 3 квітня, близько 10-ї години ранку. 


Заявник розповів, що автомобіль ВАЗ 21099 здійснив зіткнення з його транспортним засобом та залишив місце події.


Через деякий час патрульні встановили місце знаходження вказаного транспортного засобу з ймовірним порушником.


Під час спілкування з 49-річним керманичем, що поїхав з місця ДТП, інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер Драгер показав результат - 2,79 ‰, що майже у 14 разів перевищує допустиму норму.


Охоронці порядку склали на водія адміністративні матеріали:

  • за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП)
  • за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння)
  • за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП
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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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