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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Із зірваними мозолями виходив на третю спробу»: кременчужанин Євгеній Калько завоював золото

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 429

 Вітаємо нашого спортсмена

18 вересня відбувся 3-й Всеукраїнський турнір з пауерліфтингу та окремих вправ Кубок Мирона, у якому змагався кременчужанин Євгеній Калько. Змагання проходили у Миронівці, що під Києвом.

Євгеній Калько змагався у тязі й подолав штангу вагою 280 кг. Кременчужанин завоював «золото» серед Open у ваговій категорії до 82,5 кг.

- Загалом підготовка була в експрес режимі. Після неприємних травм, було декілька тижнів на відновлення форми. Не дивлячись на все, зайняв перше місце у ваговій категорії 82,5 кг. Не кращий мій результат, але в даній ситуації це добре. Змагання були на високому рівні, під егідою федерації UPC. Це було важко, але захоплююче, не дивлячись на все, після двох невдалих спроб, із нульовою оцінкою я виходив на третю спробу із зірваними мозолями, але мотивований, що і принесло мені перемогу, - розповів Телеграфу Євгеній Калько.

2 жовтня наш спортсмен візьме участь у Кубку України, який відбудеться у Києві.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: пауерліфтинг Євгеній Калько
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