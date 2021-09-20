«Із зірваними мозолями виходив на третю спробу»: кременчужанин Євгеній Калько завоював золото

18 вересня відбувся 3-й Всеукраїнський турнір з пауерліфтингу та окремих вправ Кубок Мирона, у якому змагався кременчужанин Євгеній Калько. Змагання проходили у Миронівці, що під Києвом.
Євгеній Калько змагався у тязі й подолав штангу вагою 280 кг. Кременчужанин завоював «золото» серед Open у ваговій категорії до 82,5 кг.
2 жовтня наш спортсмен візьме участь у Кубку України, який відбудеться у Києві.
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