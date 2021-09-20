Чого чекати кременчужанам: гороскоп на сьогодні

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 526 Коментарів: 1

Якщо не встигли виконати всі важливі справи у першій половині дня - не починайте

Овен (21 березня – 20 квітня)

Проявіть таланти! На вас чекають привабливі пропозиції щодо роботи. Але астрологи радять Овнам бути обережними під час підписання важливих документів, оскільки ви можете втрапити у досить неприємну ситуацію.

Телець (21 квітня – 20 травня)

День змін! Не лякайтеся їх, вони точно покращать ваше життя! На Тельців чекає приємний романтичний день. Ваша кохана половинка вирішить потішити вас на початку робочого тижня приємним сюрпризом.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Зосередьтесь на роботі. Ця сфера потребує вашої ретельної уваги. Астрологи радять Близнюкам в цей день продовжити роботу над давнім проєктом. Сьогодні зорі будуть на вашому боці, тож ви можете швидко просунутися вперед.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сьогодні ви отримаєте підказку. Дослухайтеся до інтуїції та будьте уважні. Раки сьогодні покращать стосунки з керівництвом. Нещодавно між вами сталася перепалка, втім зорі прогнозують вам хороші стосунки.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Ваші пропозиції підтримає керівництво. Сміливо пропонуйте нові ідеї. Левам треба в цей день подумати над своїми фінансами. Останнім часом ви бездумно витрачаєте кошти, а це погано відображається на вашому житті.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Не поспішайте братися за великі проєкти. Розберіть поточні справи. Прислухатися своєї інтуїції все ж таки варто, але сьогодні просто йдіть вперед і нічого не бійтеся.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Не піддавайтесь емоціям! Ретельно обдумуйте кожен крок і кожне слово! Але не обмежуйте себе у спілкуванні - завдяки зустрічам з цікавими людьми, ви зможете значно розширити свій кругозір.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні в пригоді стане ваше терпіння! Не поспішайте з висновками. Скорпіонам не радять заглядати далеко вперед та вже відтепер будувати плани на новий рік. Розберіться спочатку з тим, що ви можете виконати хоча б цього місяця.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Уважно слухайте інших! Сьогодні ви можете отримати корисну інформацію. На Стрільців чекає спокійний день. Ви будете перебувати в хорошому гуморі, зможете виконати чимало робочих справ, а ввечері можете приймати вдома гостей.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Перші ніж пристати на привабливу пропозицію, уважно вивчіть деталі. Важливі справи треба було встигнути зробити до обіду. Друга половина дня вдала для монотонної роботи та розмови з рідними.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Вас переповнює енергія! Спрямуйте її на спілкування з колегами та друзями. Водоліям треба зважити всі за і проти, які стосуються вашої майбутньої поїздки. Якщо ви вирушаєте за кордон з друзями, то йдіть на компроміс і прислухайтеся до того, що вам кажуть.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Сьогодні Риб можуть захопити спогади про минуле. Не варто себе травмувати тим, що пройшло і вже не повернеш. Краще працюйте над своїм щасливим майбутнім. На перший план виходить особисте життя. Приділіть увагу рідним!





За матеріалами lifestyle.24tv.ua та 1plus1.ua .