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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кінь та собаки ледь не зірвали футбольний матч на Полтавщині

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 774

 

Українці приймали збірну Італії

Під Полтавою у Нижніх Млинах, 18 вересня, на стадіоні «Ворскла – Зміна» відбувся відбірковий матч з футболу серед глухих спортсменів до Дефлімпійських ігор-2021.

На 41 хвилині після другого забитого голу на поле вибігло двоє собак, які залишили газон лише після втручання представників збірної України. А після перерви, на 59 хвилині, на поле несподівано вибіг кінь. За хвилину вболівальникам та тренерам господарів вдалося вивести його за межі поля. У підсумку українці перемогли з рахунком - 3:0.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Олег Дубина doa.in.ua Джерело відео: PVP
Теги: футбол приколи збірна України
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