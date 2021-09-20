Кінь та собаки ледь не зірвали футбольний матч на Полтавщині

Під Полтавою у Нижніх Млинах, 18 вересня, на стадіоні «Ворскла – Зміна» відбувся відбірковий матч з футболу серед глухих спортсменів до Дефлімпійських ігор-2021.
На 41 хвилині після другого забитого голу на поле вибігло двоє собак, які залишили газон лише після втручання представників збірної України. А після перерви, на 59 хвилині, на поле несподівано вибіг кінь. За хвилину вболівальникам та тренерам господарів вдалося вивести його за межі поля. У підсумку українці перемогли з рахунком - 3:0.
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