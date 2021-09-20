Кременчужанин ледь не зарізав сина

19 вересня медики повідомили поліцейських, що до них потрапив 34-річний кременчужанин з ножовим пораненням грудної клітини. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, слідчі повідомили фігурантові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.