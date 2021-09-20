Кременчужанин ледь не зарізав сина

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 1 490 Коментарів: 1

Той з тяжкими тілесними ушкодженнями у лікарні

19 вересня медики повідомили поліцейських, що до них потрапив 34-річний кременчужанин з ножовим пораненням грудної клітини. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

- Під час оперативно-слідчих дій поліцейські встановили обставини злочину та особу, підозрювану у його вчиненні. Ним виявився 61-річний батько потерпілого, з яким у нього виникла сварка під час вживання алкоголю. З місця події вилучено речові докази, - розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління Андрій Власенко.

За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, слідчі повідомили фігурантові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.