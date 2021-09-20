У Полтаві на стоянці згоріло 6 автівок

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20 вересня, близько опівночі, до поліції надійшла інформація від рятувальників, що у Полтаві на вулиці Огнівській на стоянці горять автівки.

Як повідомили у пресслужбі поліції, вогнем пошкоджено 6 автомобілів.

Поліцією вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.