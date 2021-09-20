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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві на стоянці згоріло 6 автівок

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 005

 

Ніхто не постраждав

20 вересня, близько опівночі, до поліції надійшла інформація від рятувальників, що у Полтаві на вулиці Огнівській на стоянці горять автівки.

Як повідомили у пресслужбі поліції, вогнем пошкоджено 6 автомобілів.

 

Поліцією вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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