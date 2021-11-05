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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві один сусід ледь не вбив іншого, а поліції сказав, що той травмувався сам

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 0

 

Тепер йому загрожує 15 років в'язниці

У Полтаві конфлікт між сусідами завершився тим, що одного з них у тяжкому стані госпіталізували, а іншого затримали поліцейські.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 2 листопада, близько 21.30, в одному із полтавських будників на вулиці Тунельна посварилися сусіди. В результаті сварки один із чоловіків побив іншого, а в поліцію повідомив, що його сусід самотравмувався.

На місце події одразу прибули медики та слідчі. 55-річного потерпілого в тяжкому стані, без свідомості, забрала «швидка».

- Слідчі ретельно оглянули місце події та вилучили речові докази, які дали підстави вважати, що чоловіка жорстоко побили з використанням молотка. У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється 58-річний місцевий мешканець, який відпочивав разом із потерпілим. Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, фігуранта затримали та повідомили йому про підозру у замаху на вбивство, - розповів Іван Ващенко, заступник начальника Полтавського райуправління. 

На часі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (Замах на злочин), ч.1 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У разі доведення вини судом фігуранту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: pravda.com.ua
Теги: ст.115 сусіди
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