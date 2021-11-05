У Полтаві один сусід ледь не вбив іншого, а поліції сказав, що той травмувався сам

У Полтаві конфлікт між сусідами завершився тим, що одного з них у тяжкому стані госпіталізували, а іншого затримали поліцейські.
Як повідомили у пресслужбі поліції, 2 листопада, близько 21.30, в одному із полтавських будників на вулиці Тунельна посварилися сусіди. В результаті сварки один із чоловіків побив іншого, а в поліцію повідомив, що його сусід самотравмувався.
На місце події одразу прибули медики та слідчі. 55-річного потерпілого в тяжкому стані, без свідомості, забрала «швидка».
На часі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (Замах на злочин), ч.1 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У разі доведення вини судом фігуранту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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