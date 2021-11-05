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«Кремінь» приймає непереможний «Краматорськ» - вхід безкоштовний

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 157

 

Матч відбудеться за будь-якої погоди

Завтра, 6 листопада, футбольний клуб «Кремінь» прийме «Краматорськ». Початок матчу о 13.15 на стадіоні «Кремінь-Арена». Вхід на стадіон безкоштовний.

Вболівальників на футбольний матч «Кременя» пускатимуть лише з COVID-сертифікатами

Цей матч через дискваліфікацію пропустить Денис Бєлоусов. У команді суперників – наявних втрат немає.

Згідно зі статистикою, «Кремінь» ще ні разу не перемагав команду з Донеччини. Серія без перемог, зміна тренера та важка ситуація в середині команди вказує на те, що «синьо-білі» як ніколи потребують підтримки вболівальників. Тим паче, за наявною інформацією «Телеграфа», цей матч може стати останньою грою «Кременя» у цьому році на рідному стадіоні.  

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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