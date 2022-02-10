Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Будсервіс, Реклама-акції

Електробезпека вдома: як запобігти пожежі, нагадали у компанії “Будсервіс”

10.02.2022, 12:00 Переглядів: 1 161

 

З початку 2022 року сталося дві смертельні пожежі у багатоповерхівках Кременчука.

У понеділок 7 лютого пожежа сталася на проспекті Лесі Українки, 39: горіла квартира на третьому поверсі 9-поверхівки. Внаслідок події загинула одна людина. Причина пожежі поки що невідома, проте рятувальники зазначили, що квартира була дуже захаращена непотребом.

21 січня у дев’ятиповерховому будинку по вул.Чумацький шлях, 1 сталася пожежа, яка забрала життя трьох людей. У будинку не стало світла, газу та опалення, в декількох квартирах немає вікон, у деяких демонтували двері. Імовірно, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. У компанії “Будсервіс” зауважили, що у цій багатоповерхівці у минулому році вже була пожежа, але з менш фатальними наслідками. Там сталося загоряння в електрощитовій. Причина – мешканці самовільно встановили автомати на 25 ампер замість дозволених 16 на перетин 1,5 мм. Це і призвело до навантаження електромережі, в результаті чого вона підгоріла на з'єднаннях. Того року обійшлося без жертв, а от цьогоріч, на жаль, ні.

“Ми дуже занепокоєні цими трагічними подіями, – заявили у компанії “Будсервіс”. – На жаль, кількість пожеж у побуті зростає саме у холодну пору року, коли багато людей використовують для обігріву помешкань електроприлади. Це створює додаткове навантаження на електромережу. Крім того, мешканці інколи самовільно втручаються у роботу електрощитових на поверхах. Звертаємося до мешканців із закликом: дотримуйтеся правил безпеки при користуванні електроприладами, а якщо маєте щонайменшу підозру на несправність електропроводки, негайно телефонуйте на гарячу лінію КК “Будсервіс”.

Правила безпечного користування електроприладами:

• перед вмиканням електроприладу переконайся у тому, що провід, вилка і розетка не пошкоджені;

• вмикайте і вимикайте електроприлади лише тримаючись за вилку, ніколи не тягніть за провід;

• не вмикайте одночасно в одну розетку велику кількість електроприладів. Від перегрівання проводів та перевантаження електромережі може виникнути коротке замикання з подальшим горінням;

• не ставте поблизу електроприладів легкозаймисті речовини;

• розміщуйте обігрівальні електроприлади на віддалі не менше ніж 50 см від предметів, що можуть загорітися;

• не залишайте електроприлади без нагляду;

• після закінчення роботи вимкніть електроприлад;

• праски та інші електронагрівальні прилади ставте на вогнетривкі керамічні, металеві, кам'яні підставки;

• не експлуатуйте несправну електромережу у ваших оселях.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Користуватися несправними електроприладами забороняється, бо під час роботи вони можуть загорітися.

Нагадуємо, що номер гарячої лінії КК “Будсервіс” у Кременчуці – 067 341 41 41. Обов'язково залишайте заявку, якщо виявили несправність у електромережі будинку чи квартири.

Пам'ятайте, що в сучасних побутових умовах електрика завжди поруч з нами. Це дуже зручно, але у той же час небезпечно для недбайливих споживачів. Будьте уважні та обережні!

Автор: Пресслужба ТОВ «КК «Будсервіс»
Теги: Будсервіс пожежа електроприлади електромережа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "Будсервіс":

Будсервіс

Про компанію КК "Будсервіс".

Компанія пропонує технічне обслуговування будівель, послуги з прибирання будинків і прилеглих територій, обслуговування енергетичних, теплових, водопровідних та пожежних систем, а також ремонт будинків та експлуатацію ліфтів. Керуюча компанія обслуговує територію Крюківського району міста Кременчука.

В обслуговування будинків та прибудинкової території входять такі роботи:

  • - Прибирання прибудинкової території
  • - Технічне обслуговування ліфтів, енергопостачання ліфтів.
  • - Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, зливової каналізації.
  • - Дератизація, дезінсекція.
  • - Обслуговування димових та вентиляційних каналів.
  • - Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення централізованого опалення, зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження.
  • - Освітлення місць загального користування, підвалів та підкачування води.

НАША АДРЕСА: Україна, м.Кременчук, вул.Велика Набережна,17

ТЕЛЕФОН: +38 (067) 341-41-41

НАПИСАТИ НАМ на email: 35868931@ukr.net

Новини компанії:



Вверх