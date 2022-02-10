Електробезпека вдома: як запобігти пожежі, нагадали у компанії “Будсервіс”

10.02.2022, 12:00 Переглядів: 1 161

З початку 2022 року сталося дві смертельні пожежі у багатоповерхівках Кременчука.

У понеділок 7 лютого пожежа сталася на проспекті Лесі Українки, 39: горіла квартира на третьому поверсі 9-поверхівки. Внаслідок події загинула одна людина. Причина пожежі поки що невідома, проте рятувальники зазначили, що квартира була дуже захаращена непотребом.

21 січня у дев’ятиповерховому будинку по вул.Чумацький шлях, 1 сталася пожежа, яка забрала життя трьох людей. У будинку не стало світла, газу та опалення, в декількох квартирах немає вікон, у деяких демонтували двері. Імовірно, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. У компанії “Будсервіс” зауважили, що у цій багатоповерхівці у минулому році вже була пожежа, але з менш фатальними наслідками. Там сталося загоряння в електрощитовій. Причина – мешканці самовільно встановили автомати на 25 ампер замість дозволених 16 на перетин 1,5 мм. Це і призвело до навантаження електромережі, в результаті чого вона підгоріла на з'єднаннях. Того року обійшлося без жертв, а от цьогоріч, на жаль, ні.

“Ми дуже занепокоєні цими трагічними подіями, – заявили у компанії “Будсервіс”. – На жаль, кількість пожеж у побуті зростає саме у холодну пору року, коли багато людей використовують для обігріву помешкань електроприлади. Це створює додаткове навантаження на електромережу. Крім того, мешканці інколи самовільно втручаються у роботу електрощитових на поверхах. Звертаємося до мешканців із закликом: дотримуйтеся правил безпеки при користуванні електроприладами, а якщо маєте щонайменшу підозру на несправність електропроводки, негайно телефонуйте на гарячу лінію КК “Будсервіс”.

Правила безпечного користування електроприладами:

• перед вмиканням електроприладу переконайся у тому, що провід, вилка і розетка не пошкоджені;

• вмикайте і вимикайте електроприлади лише тримаючись за вилку, ніколи не тягніть за провід;

• не вмикайте одночасно в одну розетку велику кількість електроприладів. Від перегрівання проводів та перевантаження електромережі може виникнути коротке замикання з подальшим горінням;

• не ставте поблизу електроприладів легкозаймисті речовини;

• розміщуйте обігрівальні електроприлади на віддалі не менше ніж 50 см від предметів, що можуть загорітися;

• не залишайте електроприлади без нагляду;

• після закінчення роботи вимкніть електроприлад;

• праски та інші електронагрівальні прилади ставте на вогнетривкі керамічні, металеві, кам'яні підставки;

• не експлуатуйте несправну електромережу у ваших оселях.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Користуватися несправними електроприладами забороняється, бо під час роботи вони можуть загорітися.

Нагадуємо, що номер гарячої лінії КК “Будсервіс” у Кременчуці – 067 341 41 41. Обов'язково залишайте заявку, якщо виявили несправність у електромережі будинку чи квартири.

Пам'ятайте, що в сучасних побутових умовах електрика завжди поруч з нами. Це дуже зручно, але у той же час небезпечно для недбайливих споживачів. Будьте уважні та обережні!