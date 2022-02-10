Кременчужанин вирішив, що по місту спокійніше гуляти зі зброєю

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 808

Близько 20.30 в районі меморіалу «Вічно живим» на проспекті Свободи міста Кременчук, автопатруль В/Ч 3059 затримав чоловіка зі зброєю, повідомляє нацгвардія.

Патруль помітив чоловіка, який тримав в руках пістолет, коли вони почали рухатись до нього, чоловік поклав пістолет в сумку й спробував втекти. Його затримали і знайшли ще додатково 20 набоїв до пістолета.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.