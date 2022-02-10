Лунають постріли: Малецького закликали не порушувати мовний закон - інакше прийде мовний патруль

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до мерів міст щодо демонтажу зовнішньої реклами, розміщеної з порушенням мовного закону. Серед надісланих звернень - керівництво Кременчука. Зокрема, листи надіслані на керівників Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Сум, Полтави, Чернігова, Черкас, Чернівців, Кропивницького, Ужгорода, Кременчука, Берегово, Маріуполя, Краматорська, Бахмута та Кривого Рогу. Також надіслано листи керівникам Волноваської, Слов'янської, Сєвєродонецької та Лисичанської міських військово-цивільних адміністрацій.
Зазначається, що протягом 2021 року до секретаріату уповноваженого надійшло 393 звернення за ознаками недотримання мовного законодавства під час розміщення зовнішньої реклами та вивісок (а це 11% від загальної кількості звернень). Найбільше зафіксовано порушень у таких областях: Харківській - 95, Луганській - 41 та місті Києві - 43.
Нагадаємо, що з початку російсько-української війни у Кременчуці реклама масово почала переходити на українську. Тих хто не бажав переходити - отримував від невідомих активістів спаплюжені вивіски із закликом переходити на українську.
Якщо вам відомо розміщення реклами іноземною мовою - надсилайте на електронну alena.dushenko@gmail.com з поміткою «реклама».
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