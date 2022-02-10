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У Горішніх Плавнях перехожі знайшли труп в гаражі

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 470

 

Чоловіка вбила жінка й залишила тіло в гаражному кооперативі

9 лютого, приблизно о 9.30 в Горішніх Плавнях 31-річна жінка вбила 72-річного чоловіка, повідомляє пресслужба поліції.

Тіло вбитого виявили місцеві в гаражі одного з кооперативів, вони й викликали поліцію.

- Нам вдалося встановити, що до даного злочину причетна місцева мешканка, 1990 року народження. Жінку затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу, - зазначив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі поліція з’ясовує мотиви злочину.

 

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: Горішні Плавні убивство поліція поліція Полтавщини
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