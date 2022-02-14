Що пішло не так із тендером на рентгенапарат для перинатального центру у Кременчуці

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Поліція відкрила кримінальне провадження за повідомленням активіста про можливе завищення ціни. А «ТелеграфЪ» з’ясував, що на тендері змагалася продукція, по суті, одного й того ж дилера…

Підозра про зловживання - завищення ціни

Наприкінці грудня комунальне некомерційне підприємство «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» уклало угоду на постачання мобільного пересувного рентгенапарату DIG-1100 корейської фірми DONGMUN. Ціна угоди – 2 639 847 грн, обладнання за результатами тендеру поставило ТОВ «Аваком» (10 січня у Prozorro вже опублікований звіт про виконання договору на умовах післяплати).

А сьомого лютого громадський активіст Олег Биков на своїй сторінці у фейсбуці розмістив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем). Йдеться якраз про закупівлю рентгенапарату для пологового будинку. Олег Биков подав заяву в правоохоронні органи, бо підозрює завищення ціни. Зокрема він вказує на ряд закупівель у Prozorro цієї ж моделі рентгенапарату DIG-1100 за значно нижчими цінами. Різниця складає понад мільйон.

«ТелеграфЪ» перевірив інформацію – ми теж промоніторили закупівлі апарату цієї ж марки комунальними некомерційними медичними підприємствами. Для коректності порівняння взяли 4 закупівлі за 2021 рік, де фігурує «Система рентгенівська діагностична портативна додатково укомплектована DIG-1100» - те саме найменування, що значиться у специфікації до договору перинатального центру. І ось яка картина склалася: рентгенівську систему цієї марки купували за ціною від 1 млн 200 тис грн до 1 млн 400 тис грн.

Різниця з кременчуцькою закупівлею вражаюча – мінімум 1 млн 239 тис грн. Проте порівняти комплектацію закуплених регтгенапаратів немає можливості: усі 4 перераховані вище закупівлі відбувалися за переговорною процедурою COVID-19, тобто без аукціону. А розміщені у Prozorro звіти не містять детального опису комплектації, який можна порівняти з комплектацією, вказаною у тендерній документації Кременчуцького перинатального центру».

Тому ми звернулися з питаннями до замовника і до постачальника.

Що каже замовник?

Ми питали: що ж такого дорогого в комплектації рентгенологічної системи DIG-1100 замовив перинатальний центр? Директор Кременчуцького перинатального центру Радомір Сербін офіційно відмовився коментувати закупівлю, але запевнив, що є додаткова комплектація порівняно з базовою. І пообіцяв надати інформацію у відповідь на запит. Запит (щодо вартості базової моделі і окремо – додаткової комплектації) ми уже надіслали.

Що каже постачальник?

Звернімо увагу, що КНМП «Київська міська клінічна лікарня № 17» купила рентгенапарат у ТОВ «Аваком» - того ж самого постачальника, що й Кременчуцький перинатальний центр. Але різниця в ціні склала понад 1 млн 400 тис грн. У чому ж причина? Ми звернулися до директора (і засновника) ТОВ «Аваком» Олександра Голуба за номером, вказаним у Prozorro.

- Там комплектації різні, - відповів Олександр Голуб.

Але що саме було додатковим у кременчуцькій закупівлі – не уточнив, сказавши «питайте в лікарні». Тож чекаємо від перинатального центру відповіді на запит.

Дилер DONGMUN, по суті, змагався сам із собою

Тим часом ми уважніше придивилися до учасників тендеру на рентгенівську діагностичну систему для Кременчуцького перинатального центру. Єдиним конкурентом київського ТОВ «Аваком» було ТОВ «Медтехніка-ХХІ» з Кропивницького. Обидві фірми-посередники запропонували одну й ту ж модель рентгенапарата одного й того ж виробника - DIG-1100 корейської фірми DONGMUN.

ТОВ «Аваком» надало документи про сертифікацію від дилера DONGMUN – українського ТОВ «Харвінд».





Його «конкурент» - ТОВ «Медтехніка-ХХІ» надало документи від нібито іншого дилера тієї самої фірми DONGMUN – ТОВ «Здраво».

Але, за даними аналітичної системи YouControl, яка агрегує дані з державних реєстрів, засновником обох компаній – ТОВ «Здраво» і ТОВ «Харвінд» - є одна й та сама людина – Лось Валерій Аркадійович. Компанії входять у групу Валерія Лося,.що займається просуванням на ринку медичних препаратів і медичного обладнання.





Виходить, що при будь-якому розкладі в результатах тендеру у виграші залишалася одна й та сама людина, в якої посередники купують товар. До речі, ТОВ «Медтехніка-ХХІ» не знижувало ціну під час аукціону, що й не дивно за таких умов. Усе перераховане вище говорить про ознаки спотворення результатів торгів та недобросовісної конкуренції – тобто є поле для розслідування Антимонопольного комітету.

На сцені - ті самі гравці

ТОВ «Аваком» уже є фігурантом кримінальної справи за ст. 191 КК (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем). Про це стало відомо з ухвали, розміщеної в Єдиному держреєстрі судових рішень. Йдеться про закупівлю у 2018 році ультразвукової діагностичної системи Знам’янською міською лікарнею. Слідство запідозрило, що умови закупівлі порушені (технічні характеристики не відповідають заявленим), а поставлена система – не нова. На тендері, який привів до кримінальної справи, змагалися ті ж самі фірми, що і в Кременчуці - ТОВ «Аваком» і ТОВ «Медтехніка-ХХІ». І обидва пропонували продукцію від одного й того ж дилера – великого гравця на ринку, компанії «Здраво» Валерія Лося.

За даними модуля аналітики Bi.Prozorro, конкурент «Авакома» компанія «Медтехніка-ХХІ» справно ходить на тендери – за всі роки фірма взяла участь у 477 конкурентних закупівлях, Натомість уклало лише 38 контрактів на загальну суму 10,1 млн грн; 27 разів було дискваліфіковане. Складається враження, що не для перемоги ця компанія ходить на торги.