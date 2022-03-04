Нестора Шуфрича затримали, коли фоторгафував блокпост: відео

Нардепа Нестора Шуфрича затримали бійці 206-го батальйону територіальної оборони у Києві, коли той фотографував блокпост, повідомив колишній помічник міністра оборони, волонтер Юрій Бірюков.
Журналісти «Схем» розповіли більше подробиць затримання, йдеться на сайті 5.ua.
Зокрема, вони поспілкувалися з одним із бійців батальйону, який розповів деталі:
Сам Шуфрич переконував, що просто вийшов сфотографуватися на фоні місцевої пам'ятки.
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