Нестора Шуфрича затримали, коли фоторгафував блокпост: відео

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 849 Коментарів: 1

Один з бійців 206-ого батальйону розповів про деталі затримання

Нардепа Нестора Шуфрича затримали бійці 206-го батальйону територіальної оборони у Києві, коли той фотографував блокпост, повідомив колишній помічник міністра оборони, волонтер Юрій Бірюков.

Журналісти «Схем» розповіли більше подробиць затримання, йдеться на сайті 5.ua.

Зокрема, вони поспілкувалися з одним із бійців батальйону, який розповів деталі:

- Шуфрич під'їхав під блокпост, вийшов з машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об'єкти або об'єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Він цілий і неушкоджений. Зброю у охоронців забрали. Теж передамо поліції.

Сам Шуфрич переконував, що просто вийшов сфотографуватися на фоні місцевої пам'ятки.