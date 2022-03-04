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37 літаків і 37 вертольотів втратив ворог: оперативна інформація від ЗСУ

Сьогодні, 21:43 Переглядів: 1

 

Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, що окупантам тут не раді

У Генеральному штабі збройних сил України розповіли про ситуацію на фронтах станом на 18.00 4 березня, на дев’яту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах.

Також окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.

На Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.

В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

Об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій. На цей час російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів.

Захисники міста КИЄВА продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, що росії тут не раді.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: оперативна інформація Збройні сили України
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