З початку війни у Полтавському перинатальному центрі народилося 68 дітей

Усі лікарні Полтавщини під час війни працюють у штатному режимі, скасована лише планова госпіталізація
З 24 лютого в Полтавському перинатальному центрі народилися 68 дітей, 17 із них у переселенців. Робота не припиняється навіть під звуки сирени повітряної тривоги: у таких умовах була виконана складна операція та народилася дитина. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.
У дописі йдеться:
Усі лікарні Полтавщини під час війни працюють у штатному режимі. Медики надають невідкладну допомогу усім, хто її потребує. В умовах воєнних дій скасована лише планова госпіталізація, але навіть вакцинація від COVID-19 іде за графіком.
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