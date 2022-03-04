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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

З початку війни у Полтавському перинатальному центрі народилося 68 дітей

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 120

 

Усі лікарні Полтавщини під час війни працюють у штатному режимі, скасована лише планова госпіталізація

З 24 лютого в Полтавському перинатальному центрі народилися 68 дітей, 17 із них у переселенців. Робота не припиняється навіть під звуки сирени повітряної тривоги: у таких умовах була виконана складна операція та народилася дитина. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

У дописі йдеться:

- Пишаюся медиками Полтавщини! Крім того, що вони приймають поранених із Сумщини та Харківщини, надають допомогу переселенцям, вони ж забезпечують і безперебійну роботу медицини області.

Усі лікарні Полтавщини під час війни працюють у штатному режимі. Медики надають невідкладну допомогу усім, хто її потребує. В умовах воєнних дій скасована лише планова госпіталізація, але навіть вакцинація від COVID-19 іде за графіком.

- Життя продовжується. Світло переможе темряву, а життя – смерть! Слава Україні! - пише Дмитро Лунін.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: медики діти перинатальний центр лікарні
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