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Європа надасть притулок українцям - але не на три роки, як планувалося, а на один

Сьогодні, 21:18 Переглядів: 336

 

Це рішення діє на масовій основі і не потребує вивчення даних конкретної особи

Рада Євросоюзу ухвалила екстрене рішення про механізм захисту біженців з України, які втекли від російської агресії.

Текст рішення є у розпорядженні «Європейської правди».

Як наголосили у пресслужбі Ради ЄС, рішення ухвалене одностайно, жодна держава не проголосувала проти. Утім – очевидно, задля досягнення консенсусу – проєкт рішення довелося змінити. Тимчасовий захист осіб, які втікають з України внаслідок війни, надається терміном на один рік віднині. Раніше повідомляли, що ЄС планує прихистити громадян україни на три роки. Це рішення діє на масовій основі і не потребує вивчення даних конкретної особи.

«Цей захист може автоматично подовжуватися 6-місячними періодами, максимум на один рік. Єврокомісія може запропонувати Раді продовжити тимчасовий захист ще на один рік», - пояснює Рада ЄС. Підкреслюється також, що у разі якщо ситуація в Україні нормалізується настільки, «що дозволяє безпечне та тривале повернення», ЄС може достроково зупинити дію захисного механізму.

Українці, отримують право на проживання, роботу в будь-якій державі ЄС, доступ до медичної допомоги та освіти для дітей.

Особливість механізму тимчасового захисту – те, що він діє колективно, тобто не потребує розгляду індивідуальних заяв про притулок.

Скористатися цим механізмом можуть громадяни України, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Утім, окремі держави-члени можуть поширити дію цього механізму також на тих, українців, які втекли незадовго до 24 лютого або опинилися в ЄС. території безпосередньо перед цією датою, наприклад, для відпустки чи роботи.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Європа біженці прихисток
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