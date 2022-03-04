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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох років

Сьогодні, 03:30 Переглядів: 241

Влада Брюсселя закликала прикордонників по обидва боки кордону Україна-ЄС, забезпечити в‘їзд до ЄС усіх, незалежно від національності чи етнічної приналежності

Українські біженці матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Після того, як тиждень тому Росія почала жорстоку атаку, майже 875 000 людей вимушені були полишити свої домівки в Україні.

Більше половини (454 тис.) виїхали до Польщі, 116 000 - до Угорщини, 67 000 до Словаччини, 45 000 до Румунії та 79 000 до Молдови, яка не входить до ЄС.

ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.

Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС, але ця безпрецедентна зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус після закінчення цього терміну.

- Європа стоїть поруч із тими, хто потребує захисту, — заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. - Всім, хто тікає від путінських бомб, раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечну дорогу додому.

Водночас, влада Брюсселя закликала прикордонників по обидва боки кордону Україна-ЄС, забезпечити в‘їзд до ЄС усіх, незалежно від національності чи етнічної приналежності.

- Позиція цієї комісії та позиція Європейського Союзу є дуже, дуже чіткою… До Європейського Союзу мають бути допущені абсолютно всі, незалежно від національності, раси, релігії. Вони тікають від війни з України. Ми будемо надійним притулком.

Особи без громадянства України чи права на постійне проживання – тобто іноземці, іноземні студенти – не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися до країни походження.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна біженці
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