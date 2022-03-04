Залізничні компанії ЄС пропонують українським біженцям безкоштовний проїзд

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Оператори поїздів по всій Європі тепер пропонують безкоштовний залізничний транспорт українцям, які вимушені лишати свої домівки в пошуках безпеки через криваву війну, яку веде Росія. Про це повідомила пресслужба МВС.

Громадяни з українським паспортом або ID-карткою звільняються від плати за залізничні квитки до Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Франції, Бельгії та Данії.

Національний залізничний перевізник Німеччини Deutsche Bahn заявив, що готовий додати вагони в потяги, що курсують із Польщі до Берліна, і, якщо потрібно, запустити додаткові поїзди для збільшення пропускної здатності.

Наразі з Польщі до Німеччини щодня курсує до 8 поїздів далекого сполучення Евросіті, які відправляються з Варшави, Гданська, Перемишля (міста, розташованого на кордоні з Україною), Кракова та Вроцлава.