Ядерна безпека на ЗАЕС порушена – Енергоатом. Скликають екстрене засідання Радбезу ООН (оновлюється)

Сьогодні, 04:28 Переглядів: 450

Горить Запорізька атомна електростанція після обстрілу російськими військами.



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В.о. гендиректора ЗАЕС Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека на станції порушена. Пожежа триває, рятувальників не допустили. На території тривають бойові дії. Про це повідомляє Енергоатом.

Зеленський записав відеозвернення про обстріли російськими військовими та пожежу на ЗАЕС і закликав світових лідерів зупинити Росію: «Росія — це перша у світовій історії держава, яка обстрілює атомну електростанцію. Можливий вибух призведе до загибелі Європи».

Додано

Станом на 4.00 офіційна інформація ДСНС була такою:

Внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі. Окупанти не дають можливості для підрозділів ДСНС приступити до ліквідації наслідків пожежі.

У м. Енергодар на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести.

Протипожежний стан АЕС в нормі.

4.33. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів розмову з міністром енергетики США. Він звернувся з тим, щоб не допустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною.

4.40. Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на Україну повідомило у Твіттері, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на основне обладнання.



4.44. Білий дім офіційно повідомив, що Байден провів розмову з Зеленським. Також після цієї розмови Байден поговорив з адміністратором Національного управління ядерної безпеки та заступником міністра ядерної безпеки, щоб отримати інформацію про ситуацію на станції. Конкретику цих розмов не повідомляють. Про таке повідомив Енергоатом.

4.45.Зеленський поговорив з Джонсоном про обстріл російськими бойовиками Запорізької АЕС. Британський прем'єр заявив, що скликає екстрене засідання Радбезу ООН у найближчі години



