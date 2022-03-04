Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Політика, Путін проти українського народу

Ядерна безпека на ЗАЕС порушена – Енергоатом. Скликають екстрене засідання Радбезу ООН (оновлюється)

Сьогодні, 04:28 Переглядів: 450

Рятувальників не допускають гасити пожежу

Горить Запорізька атомна електростанція після обстрілу російськими військами.

Російська техніка веде вогонь по Запорізькій АЕС: влучили в енергоблок


Больше читайте тут: 

В.о. гендиректора ЗАЕС Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека на станції порушена. Пожежа триває, рятувальників не допустили. На території тривають бойові дії. Про це повідомляє Енергоатом.

Зеленський записав відеозвернення про обстріли російськими військовими та пожежу на ЗАЕС і  закликав світових лідерів зупинити Росію: «Росія — це перша у світовій історії держава, яка обстрілює атомну електростанцію. Можливий вибух призведе до загибелі Європи».

Додано

Станом на 4.00 офіційна інформація ДСНС була такою:

Внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі.

Окупанти не дають можливості для підрозділів ДСНС приступити до ліквідації наслідків пожежі.
У м. Енергодар на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести.

Протипожежний стан АЕС в нормі.

4.33. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів розмову з міністром енергетики США. Він звернувся з тим, щоб не допустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною.

 

4.40. Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на Україну повідомило у Твіттері, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на основне обладнання.

 

4.44. Білий дім офіційно повідомив, що Байден провів розмову з Зеленським. Також після цієї розмови Байден поговорив з адміністратором Національного управління ядерної безпеки та заступником міністра ядерної безпеки, щоб отримати інформацію про ситуацію на станції. Конкретику цих розмов не повідомляють. Про таке повідомив Енергоатом. 

4.45.Зеленський поговорив з Джонсоном про обстріл російськими бойовиками Запорізької АЕС. Британський прем'єр заявив, що скликає екстрене засідання Радбезу ООН у найближчі години


0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: ЗАЕС пожежа електростанція війна Путин против украинского народа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх