Україна стане учасником-контрибутором Об’єднаного центру передових технологій

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Все буде Україна!

Україна стане учасником-контрибутором Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (ОЦПТКО НАТО). Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

- Цього тижня пройшло засідання Керівного Комітету Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО. Представники 27 країн-спонсорів у складі Керівного Комітету одностайно проголосували за те, аби прийняти Україну до складу Об’єднаного центру передових технологій, - зазначив журналіст у своєму телеграм-каналі.