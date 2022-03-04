«Ми відбудуємо нову Україну»: з’явилося зворушливе відео

Сьогодні, 20:57 Переглядів: 441

Все буде Україна!

У мережі зявилося зворушливе відео, як обіцянка, що після війни ми обовязково відбудуємо нову Україну.

- Ми відбудуємо нову Україну через біль, сльози та кров, - йдеться у відео.