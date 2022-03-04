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За вісім днів «Укрзалізниця» евакуювала понад 1 млн громадян з гарячих точок

Сьогодні, 20:39 Переглядів: 275

 

На фото люди чекають на потяг до Польщі на залізничному вокзалі Львова, Україна, 26 лютого

За 8 днів від початку масштабного вторгнення Росії в Україну «Укрзалізниця» евакуювала понад 1 мільйон громадян з гарячих точок. Про це повідомляє 4 березня Кабінет міністрів України.

- Процес евакуації не зупиняється ні вдень, ні вночі: для перевезення громадян задіяний весь наявний рухомий склад залізниці. Основні евакуаційні рейси відправляються з Харкова, Запоріжжя та Києва до Львова, Ужгорода, Рахова та інших міст на заході України, – йдеться у повідомленні.

Посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна і здійснюється в порядку пріоритетності – спочатку діти, жінки та літні люди, потім – інші пасажири.

Зауважимо, що з іншого боку кордону «штурмують» тисячі заробітчан-військових, які працювали у Польщі, Швеції, Чехії, Угорщині. Тепер вони повертаються, щоб захистити свою країну. Підпирають і конвої з гуманітарною допомогою для України. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: залізниця евакуація
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