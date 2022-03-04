За вісім днів «Укрзалізниця» евакуювала понад 1 млн громадян з гарячих точок

За 8 днів від початку масштабного вторгнення Росії в Україну «Укрзалізниця» евакуювала понад 1 мільйон громадян з гарячих точок. Про це повідомляє 4 березня Кабінет міністрів України.
Посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна і здійснюється в порядку пріоритетності – спочатку діти, жінки та літні люди, потім – інші пасажири.
Зауважимо, що з іншого боку кордону «штурмують» тисячі заробітчан-військових, які працювали у Польщі, Швеції, Чехії, Угорщині. Тепер вони повертаються, щоб захистити свою країну. Підпирають і конвої з гуманітарною допомогою для України.
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