Українці продовжують роззувати «велику армію»: як звичайні хлопці поцупили міномет

У TikTok показали, як українці на мотоциклі з коляскою викрали техніку окупантів. У соціальних мережах поширюють відео, як троє чоловіків на мотоциклі з коляскою викрали міномет російської армії. Вони почепили його на буксир.
- Звичайні українці продовжують роззувати "велику армію", цього разу їм дістався міномет, - сказано в описі.
В якій саме області роздобули "трофей" - не повідомляється.
Зазначимо, 27 лютого під Каховкою українські Роми вкрали у російських окупантів танк. А у Конотопі місцеві жінки попередили окупантів, що після вторгнення в Україну вони можуть далі не розраховувати на інтимні стосунки.
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