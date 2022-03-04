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Українці продовжують роззувати «велику армію»: як звичайні хлопці поцупили міномет

Сьогодні, 20:26 Переглядів: 1 328

 

Браво! нашим безстрашним хлопцям та дівчатам 

У TikTok показали, як українці на мотоциклі з коляскою викрали техніку окупантів. У соціальних мережах поширюють відео, як троє чоловіків на мотоциклі з коляскою викрали міномет російської армії. Вони почепили його на буксир. 

- Звичайні українці продовжують роззувати "велику армію", цього разу їм дістався міномет, - сказано в описі. 

В якій саме області роздобули "трофей" - не повідомляється.

Зазначимо, 27 лютого під Каховкою українські Роми вкрали у російських окупантів танк. А у Конотопі місцеві жінки попередили окупантів, що після вторгнення в Україну вони можуть далі не розраховувати на інтимні стосунки.


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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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