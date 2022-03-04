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В ООН назвали втрати серед цивільних в Україні за час повномасштабного нападу РФ

Сьогодні, 20:18 Переглядів: 946

 

За день зафіксувало 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб

Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що з 4:00 24 лютого до півночі 3 березня зафіксувало 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні.

- 331 загиблих (71 чоловік, 40 жінок, 7 хлопчиків і 3 дівчаток, а також 9 дітей і 201 дорослий, стать яких невідома) і 675 поранених (51 чоловік, 40 жінок, 9 дівчаток і 2 хлопчики, а також 20 дітей і 553 дорослих, стать яких невідома), – йдеться в даних, які УВКПЛ ООН наводить 4 березня повідомляє Радіо Свобода. 

Там наголосили, що більшість втрат серед цивільних людей були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.

- УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, яка контролюється урядом, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження. Це відноситься, наприклад, до Волновахи (розташована в частині Донецької області, яка контролюється урядом), де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики, – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні сайт президента з посиланням на уповноважену з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ю Герасимчук повідомив, що за вісім днів російської війни проти України загинули 28 дітей, 64 зазнали поранень.

- Зруйновані пологові будинки, дитячі садки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебувають на територіях, які постраждали від обстрілів і в блокаді, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують невідкладної допомоги, – сказала Герасимчук.

У свою чергу, координатор гуманітарних коридорів Офісу президента Тетяна Ломакіна зазначила, що діти, жінки і літні люди в низці населених пунктів не отримують належної медичної допомоги.

- Діти народжуються у підвалах, і перше, що вони чують у своєму житті, – це звуки вибухів, – сказала вона.
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Автор: Альона Душенко
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