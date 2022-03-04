Радіаційний фон навколо Запорізької АЕС у нормі

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України
Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що змін радіаційної обставки навколо Запорізької АЕС немає. Отже, за інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, радіаційний фон у нормі.
Від ДСНС прийшла СМС-розсилка зі станом радіаційного фону на атомній електростанці в Енергодарі. Рятувальники зазначили, що змін радіаційної обставки в районі АЕС не зафіксовано.
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