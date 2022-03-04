У заповіднику Асканія-Нова з'явився свій Байрактар

Сьогодні, 22:35 Переглядів: 339

Таке ім'я обрали для новонародженого малюка тибетського яка

У заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині народився малюк тибетського яка. Його назвали «Байрактар»

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