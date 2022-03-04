Два російських підрозділи вступили в бій між собою – окупантів та їх техніки поменшало

Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють в рубриці «пишуть наші читачі» про бій, який стався між росіянами у Київській області.
Повідомляється, що російські окупаційні війська вступили в бій з... російськими окупаційними військами. Така собі «дружня» перестрілка. В результаті, завдяки «friendly fire» було знищено 9 танків та 4 броньованих машин окупантів. Звісно, що разом з їх екіпажами. Це економія 13 Javelin для ЗСУ.
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