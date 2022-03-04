Два російських підрозділи вступили в бій між собою – окупантів та їх техніки поменшало

Сьогодні, 22:48 Переглядів: 543

Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють в рубриці «пишуть наші читачі» про бій, який стався між росіянами у Київській області.

Повідомляється, що російські окупаційні війська вступили в бій з... російськими окупаційними військами. Така собі «дружня» перестрілка. В результаті, завдяки «friendly fire» було знищено 9 танків та 4 броньованих машин окупантів. Звісно, що разом з їх екіпажами. Це економія 13 Javelin для ЗСУ.

- ЗСУ з розумінням відноситься до проявів таких суїцидальних схильностей серед окупантів та просять їх продовжувати у цьому ж дусі. А мамашкам з РФ радимо з’ясувати, де знаходяться ваші сини – у списках утилізованих окупантів чи поки ще серед живих. Та це лише за бажанням. Можна й не з’ясовувати. Все одно вони будуть у єдиному списку, проте у різних целофанових пакетах, - йдеться у повідомленні.