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Запам'ятайте ці бренди: компанії, які відмовилися йти з російського ринку

Сьогодні, 23:06 Переглядів: 1

  

П'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати у рашистів

Деякі компанії відмовляються йти з російських ринків. За інформацією Transparency International, п'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати у рашистів.

Запам’ятайте цих бариг і згадайте після перемоги перед полицею в супермаркеті:

  • Nestlé;
  • P&G;
  • Unilever;
  • Coca-Cola;
  • Danone.

Також Цензор.Нет повідомляє, що «Раффайзен банк» відмовмвся йти з російського ринку.

«Росія - ключовий ринок для групи RBI. Раффайзен Банк будує успішний ринок на російському ринку вже 25 років», - повідомили у компанії.

Банк пообіцяв забезпечити повну й безперебійну доступність фінансових послуг для своїх російських клієнтів:

«Разом з клієнтами ми пройшли кризи попередніх років - впораємося і цього разу».



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Автор: Тамара Зінченко
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