Запам'ятайте ці бренди: компанії, які відмовилися йти з російського ринку

Сьогодні, 23:06 Переглядів: 1

П'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати у рашистів

Деякі компанії відмовляються йти з російських ринків. За інформацією Transparency International, п'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати у рашистів.

Запам’ятайте цих бариг і згадайте після перемоги перед полицею в супермаркеті:

Nestlé;

P&G;

Unilever;

Coca-Cola;

Danone.

Також Цензор.Нет повідомляє, що «Раффайзен банк» відмовмвся йти з російського ринку.

« Росія - ключовий ринок для групи RBI. Раффайзен Банк будує успішний ринок на російському ринку вже 25 років » , - повідомили у компанії.

Банк пообіцяв забезпечити повну й безперебійну доступність фінансових послуг для своїх російських клієнтів:

«Разом з клієнтами ми пройшли кризи попередніх років - впораємося і цього разу».





