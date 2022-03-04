Запам'ятайте ці бренди: компанії, які відмовилися йти з російського ринку

Деякі компанії відмовляються йти з російських ринків. За інформацією Transparency International, п'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати у рашистів.
Запам’ятайте цих бариг і згадайте після перемоги перед полицею в супермаркеті:
Також Цензор.Нет повідомляє, що «Раффайзен банк» відмовмвся йти з російського ринку.
Банк пообіцяв забезпечити повну й безперебійну доступність фінансових послуг для своїх російських клієнтів:
«Разом з клієнтами ми пройшли кризи попередніх років - впораємося і цього разу».
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