Кабмін зобов'язав банки достроково сплатити в бюджет частину прибутку

Кабінет міністрів затвердив базовий норматив для відрахування держбанками частки прибутку, що спрямовується до держбюджету на виплату дивідендів за результатами 2021 року, та зобов'язав банки зробити зазначену виплату достроково протягом 4 березня. Про це повідомило видання БізнесЦензор.
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 3 березня, передає Інтерфакс-Україна.
Вказується, що частка виплати для «Ощадбанку» становить 30% від прибутку 2021 року, «Укрексімбанку» – 50%, а «Приватбанку» – 80%.
Раніше повідомлялося, що Національний банк України зобов’язав банки працювати без вихідних днів 7-8 березня 2022 року у період дії воєнного стану.
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