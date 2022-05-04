В Україні заборонили діяльність проросійських партій

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Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про заборону діяльності проросійських партій в Україні. Законопроєкт №7172-1 підтримали 330 нардепів. Серед депутатів, які були присутні на сесії були й депутати з Кременчука Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан.

«За» заборону діяльності проросійських партій проголосували, зокрема, 17 колишніх членів «Опозиційної платформи – За життя»: 12 депутатів із нової групи та ще 5 депутатів із ОПЗЖ, які стали позафракційними.

Законопроєктом розширюється перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Серед підстав буде виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту чи громадянської війни.

Крім того, партію можна буде заборонити за прославлення, виправдання дій та бездіяльності осіб, які чинять чи чинили озброєну агресію проти України.

У разі заборони судом політичної партії майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень переходять у власність держави, що вказується у рішенні суду.

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану призупинили діяльність 11 партій: ОПЗЖ, Партії Шарія, «Наші», «Опозиційного блоку», «Лівої опозиції», «Союзу лівих сил», «Держава», «Соціалісти», «Блоку Володимира Сальдо», «Прогресивної соціалістичної партії України», «Соціалістичної партії України».

«Опозиційна платформа – За життя», діяльність фракції в парламенті якої зупинили, створила депутатську групу - «Платформа за життя та мир».