Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Політика

В Україні заборонили діяльність проросійських партій

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 1

Законопроєктом розширюється перелік підстав для заборони політичної партії через суд

Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про заборону діяльності проросійських партій в Україні. Законопроєкт №7172-1 підтримали 330 нардепів. Серед депутатів, які були присутні на сесії були й депутати з Кременчука Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан. 

Борис Джонсон у Верховній Раді: новий пакет допомоги від Британії та віра у перемогу України

«За» заборону діяльності проросійських партій проголосували, зокрема, 17 колишніх членів «Опозиційної платформи – За життя»: 12 депутатів із нової групи та ще 5 депутатів із ОПЗЖ, які стали позафракційними.

Законопроєктом розширюється перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Серед підстав буде виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту чи громадянської війни.

Крім того, партію можна буде заборонити за прославлення, виправдання дій та бездіяльності осіб, які чинять чи чинили озброєну агресію проти України.

У разі заборони судом політичної партії майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень переходять у власність держави, що вказується у рішенні суду.

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану призупинили діяльність 11 партій: ОПЗЖ, Партії Шарія, «Наші», «Опозиційного блоку», «Лівої опозиції», «Союзу лівих сил», «Держава», «Соціалісти», «Блоку Володимира Сальдо», «Прогресивної соціалістичної партії України», «Соціалістичної партії України».

«Опозиційна платформа – За життя», діяльність фракції в парламенті якої зупинили, створила депутатську групу - «Платформа за життя та мир». 

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна ОПЗЖ депутати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх